Пожежа у готелі в Туреччині: продажі одного товару після трагедії злетіли на 100%

У Туреччині фіксують здорожчання вогнегасників на 100%

Після того, як 78 людей втратили життя під час пожежі, яка спалахнула у готелі Kartalkaya Grand Hotel минулого тижня, громадяни Туреччини кинулись скуповувати вогнегасники. Підприємці вирішили скористатись ситуацією, і суттєво підвищили ціни на них. Подекуди ціна стала на 100% вищою, ніж ще два тижні тому, пише турецьке видання Aydınlık.

«Деякі продавці, перетворивши ситуацію на можливість, почали підвищувати ціни на вогнегасники, протипожежні ковдри та датчики диму. Ціна міні-вогнегасника, яка до пожежі в готелі в Болу складала 414 турецьких лір, після пожежі зросла до 735 турецьких лір», – йдеться у статті.

Кількість продажів протипожежних ковдр, вогнегасних спреїв та детекторів диму також збільшилася як мінімум на 100%.

Деякі власники підприємств заявили, що після цієї великої катастрофи вони помітили «недоліки» багатьох будівель і тому почали робити термінові закупівлі.

Власник бізнесу підтвердив, що попит на пожежне обладнання зріс після пожежі в Болу, і сказав: «Наші телефони почали дзвонити частіше. Деякі люди найбільше запитують про вогнегасники. Крім цього, просять датчики диму та спеціальні протипожежні ковдри. Я рекомендую нашим споживачам купувати такі продукти у перевірених продавців, а не в Інтернеті. Оскільки в Інтернеті цінами можна зловживати, створюючи надмірний ажіотаж».

Мінторг Туреччини, у свою чергу, почав штрафувати підприємства, які скористалися пожежею та підвищили ціни на вогнегасники.

Нагадаємо, у туристичному центрі гірськолижного курорту Карталкая, розташованого в горах Кероглу турецької провінції Болу, в одному з готелів 21 січня сталася масштабна пожежа. Кількість жертв у результаті пожежі зросла до 78. Готель Grand Kartal було вирішено знести.