Чоловіку, який протягом восьми років ґвалтував свою падчерку, загрожує довічне ув'язнення

На суд ґвалтівник очікує, перебуваючи під вартою

На Харківщині судитимуть чоловіка, який упродовж восьми років ґвалтував свою неповнолітню прийомну доньку. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, мешканець одного із сіл Лозівського району, що на Харківщині з 2016 року ґвалтував свою прийомну доньку. На момент початку вчинення злочину дівчинці було сім років. Дії сексуального характеру чоловік вчиняв, коли залишався з донькою наодинці та в подальшому наказував нікому не розповідати про це.

Протиправні дії ґвалтівник чинив до серпня 2024 року, поки правоохоронці не викрили його.

«Лозівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактами зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України)», – йдеться у повідомленні.



На суд ґвалтівник очікує, перебуваючи під вартою. Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

До слова, на Харківщині чоловік систематично ґвалтував свою 13-річну падчерку та знущався з дружини. За рішенням суду зловмисник отримав 14 років позбавлення волі.

Як зазначається, мешканець Харківщини вчиняв сексуальне насильство протягом 2019 року, тоді йому було 55 років. Переважно в стані алкогольного сп’яніння чоловік ґвалтував та вчиняв сексуальні дії щодо своєї падчерки. Зловмисник кривдив дитину в їхньому будинку та в гаражі, коли нікого більше не було вдома.

Також повідомлялось, що у Закарпатській області жителя Тячівського району засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне ґвалтування двох малолітніх доньок.

Зазначається, що чоловік систематично ґвалтував малолітніх доньок, чинив психологічний тиск на них і погрожував побиттям у разі опору впродовж семи років – з 2015 по 2022 рік.