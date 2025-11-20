Головна Скотч Шоу-біз
Хор «Гомін» передає 1 млн грн постраждалим від удару по Тернополю

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Рятувальники шукають людей під завалами пошкодженої багатоповерхівки в Тернополі
фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу постраждало декілька десятків людей

Львівський хор «Гомін» Львівського органного залу спільно з платформою Teatr.org.ua передадуть 1 млн грн на допомогу постраждалим від ракетного удару по Тернополю 19 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу колективу.

«Друзі, Тернопіль для хору «Гомін» – особливе місто. Це друге місто в Україні за кількістю наших концертів, і серед наших хористів є кілька учасників, родом саме звідти. Тому сьогоднішня новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов’язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших «сусідів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль. Внаслідок масованого комбінованого удару загинули 26 людей, серед них – троє дітей. Ще 93 людини, з них 18 дітей, постраждали. Під завалами будинку, куди влучила російська ракетами, можуть перебувати більше ніж 20 людей.

Як повідомлялося, з 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

До слова, у багатоквартирні житлові будинки у місті Тернопіль влучили російські крилаті ракети Х-101, випущені з літаків стратегічної авіації: шести Ту-95МС (аеродром базування «Олєнья»), чотирьох Ту-160МС (аеродроми базування «Енгельс» та «Українка»).

Теги: обстріл Тернопіль хор

