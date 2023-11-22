ООН оцінила розмір збитків України від вторгнення Росії

Приблизна вартість відновлення України становить понад 400 мільярдів доларів

Організація Об'єднаних Націй, уряд України, Світовий банк і Європейський Союз підрахували скільки грошей знадобиться, щоб відновити Україну після війни. Про це заявив на засіданні Ради Безпеки помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки ООН Мирослав Єнча, передає «Укрінформ».

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Результати підрахунку будуть використані для визначення пріоритетів інвестицій у відновлення та реконструкцію країни наступного року.

За словами помічника Генерального секретаря ООН Мирослава Енчі, приблизна вартість відновлення України становить понад 400 мільярдів доларів.

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«Втрати від війни в Україні, ймовірно, будуть набагато більшими, ніж вже підтверджені, оскільки немає жодних ознак припинення насильства. Більше того, є побоювання, що напади на мирне населення та об'єкти цивільної інфраструктури можуть посилитися в холодні місяці», – заявив Енча.

Нині активно реалізується цьогорічний план реагування на зиму, розроблений ООН та її партнерами у співпраці з українською владою, сказав Єнча.

За даними Енчі, допомогу на зиму отримали близько 360 тис. осіб. Проте потрібно ще 435 млн доларів для доставки матеріалів для ремонту будинків, придбання зимового одягу, опалювальних приладів, палива й ремонту систем централізованого водопостачання та опалення для 1,7 мільйона осіб.

Необхідні також постійні внески на реалізацію плану гуманітарного реагування для України на 2023 рік, який профінансовано поки що лише на 54%, додав Єнча.

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Цього року агентства ООН надали гуманітарну допомогу понад 10 млн осіб. «Ми прагнемо охопити 11 мільйонів до кінця 2023 року», - додав він.

За словами Єнчі, близько 4 млн українців, які потребують допомоги на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, «не можуть бути охоплені через відсутність доступу».

Він наголосив, що міжнародне співтовариство має зберегти свою увагу до України і покласти край стражданням, викликаним цією війною.