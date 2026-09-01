«Нова пошта» відповіла на скаргу актора через мовний конфлікт із працівниками

«Нова пошта» не змогла знайти причетних до інциденту працівників

«Нова пошта» відреагувала на звернення актора Романа Ясіновського, який заявив про зневажливе ставлення працівників. Компанія не змогла підтвердити слова Ясіновського. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки.

Відповідь «Нової пошти» Роману Ясіновському

У коментарях під відео, де Роман Ясіновський розповів про інцидент із працівниками «Нової пошти», зʼявилося пояснення від компанії. У «Новій пошті» зауважили, що не можуть підтвердити конфлікт між їхніми працівниками та актором через відсутність записів на камерах відеоспостереження.

«Нова пошта» відповіла на скаргу Романа Ясіновського через конфлікт із працівниками через мову фото: скриншот/Instagram

«Розуміємо ваше обурення, адже така поведінка та образи є неприпустимими. Водночас хочемо уточнити, що працівники нашого відділення не можуть бути причетними до цієї ситуації, оскільки під час повітряної тривоги всі працівники перебували в укритті. На жаль, наявна вулична камера охоплює лише вхід до відділення, тому за її записом немає можливості встановити особу, яка потрапила у відео», – відповіли в компанії.

Реакція Романа Ясіновського

Роман Ясіновський записав нове відео, де висловився про відповідь «Нової пошти». «Нова Пошта» відповіла мені на вчорашнє моє відео щодо неприпустимої поведінки працівників. Відповідь така: «Всі працівники «Нової Пошти» під час повітряної тривоги знаходяться в укритті. Камера, яка знаходиться на «Новій Пошті», нічого не зафіксувала». І виходить так, що я збрехав. Дуже дивно. Дуже дивно і дуже боляче читати такі слова, бо «Нова Пошта», ви обманюєте», – вважає актор.

Також Ясіновський зауважив, вказав номерний знак автомобіля та час, коли працівники займалися посилками. «Ви прекрасно це знаєте і розумієте. І зараз виходить так, що ви покриваєте отаке ставлення до мене, українця, який в своїй країні розмовляє українською мовою, так, має машину з львівською реєстрацією, хоча не проживав, ніколи не проживає у місті Львові. Тобто виходить, це норма для вас, правда, «Нова Пошта?» – запитав він.

Згодом «Нова пошта» знову відповіла актору та попросила його згадати деталі, що допоможуть ідентифікувати працівників. Також у компанії зауважили, що на момент інциденту всі робітники перебували в укритті через повітряну тривогу, а завантаження та вивантаження посилок у відділенні не було.

«Добрий день! На жаль, ми не зможемо ідентифікувати людей, з якими у вас виник конфлікт, адже зовнішня камера не охоплює місце події. Всі працівники відділення на момент інциденту були в укритті, не відбувалося ні завантаження, ні вивантаження автомобілів у відділенні, що виключає припущення інциденту саме з нашими працівниками. Якщо ви згадаєте хоча б якісь деталі, які дадуть змогу встановити причетність працівників нашої компанії, – ми зможемо швидко все врегулювати», – зазначили у компанії.

Український актор театру та кіно Роман Ясіновський народився 1 серпня 1982 року у Тернополі. Закінчив Тернопільське музичне училище та Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. Працював у Центрі сучасного мистецтва «Дах». Грає у Київському театрі «Золоті ворота». З 2022 року став актором Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Також відомий за ролями у популярних фільмах та серіалах, як «Кіборги», «Довбуш», «Спіймати Кайдаша», «Клан ювелірів», «Перші ластівки» та інших.

Як писав «Главком», український актор театру та кіно Роман Ясіновський обурився поведінкою працівників «Нової пошти» та записав звернення до компанії. За словами актора, коли він їхав біля одного з відділень пошти у Києві, то зіткнувся з працівником, який паркувався поруч.

Роман Ясіновський хотів обʼїхати авто «Нової пошти», однак почув у відповідь нецензурну лексику російською мовою. Крім того, працівники помітили, що авто Ясіновського має львівські номери, після чого продовжили цькувати актора.