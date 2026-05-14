Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео)

Внаслідок атаки РФ найбільше постраждав Дарницький район столиці

У ніч на 14 травня 2026 року Росія здійснила одну з найагресивніших комбінованих атак на столицю. Повітряна тривога тривала понад вісім годин, протягом яких ворог випускав по місту балістичні ракети та дрони-камікадзе. Вибухи та падіння уламків зафіксовано у восьми районах Києва, а кількість загиблих у найбільш постраждалому Дарницькому районі продовжує зростати. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За останніми даними з місця подій, рятувальники деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Дарницькому районі тіло вже третього загиблого. Пошукова операція триває.

Рятувальники спускають тіло загиблого з руїн будинку фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію.