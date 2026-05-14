Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео)
Рятувальники дістали з-лід завалів багатоповерхівки у Києві тіло третьої жертви. 14 травня 2026 року
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Внаслідок атаки РФ найбільше постраждав Дарницький район столиці

У ніч на 14 травня 2026 року Росія здійснила одну з найагресивніших комбінованих атак на столицю. Повітряна тривога тривала понад вісім годин, протягом яких ворог випускав по місту балістичні ракети та дрони-камікадзе. Вибухи та падіння уламків зафіксовано у восьми районах Києва, а кількість загиблих у найбільш постраждалому Дарницькому районі продовжує зростати. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За останніми даними з місця подій, рятувальники деблокували з-під завалів дев’ятиповерхівки у Дарницькому районі тіло вже третього загиблого. Пошукова операція триває.

Рятувальники спускають тіло загиблого з руїн будинку
Рятувальники спускають тіло загиблого з руїн будинку
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео) фото 1
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Cолом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївській райони. Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

Читайте також:

Теги: Київ обстріл смерть рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок атак РФ ніхто не постраждав
Суми: росіяни вдарили безпілотниками по промзоні
15 квiтня, 07:15
48-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на 55-річного пішохода на автодорозі Київ-Знам’янка
Під Києвом вантажівка наїхала на чоловіка у кріслі колісному: потерпілий загинув
22 квiтня, 13:29
Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
Повітряна тривога у столиці тривала 26 хвилин
22 квiтня, 17:45
Надземний пішохідний перехід у Києві, ілюстративне фото
Рух пішоходів надземними переходами на вулиці Олени Теліги обмежено до кінця року
30 квiтня, 08:52
Київ шукає юридичні механізми, щоб ініціювати процедуру передачі приміщень громаді міста
«Метроград» у Києві може стати підземним паркінгом: деталі
1 травня, 11:19
Юрій Ігнат наголосив, що окупанти використовують дрони-імітатори без бойової частини
РФ цілодобово атакує Україну: Повітряні сили пояснили підступну мету ворога
5 травня, 10:44
До 17 травня низка поїздів курсуватиме за скороченим напрямком: від/до станції Київ-Волинський замість Святошина
Зміни в розкладі кільцевої електрички: як курсуватиме Kyiv City Express з 12 по 17 травня
12 травня, 08:35
Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає, зазначив генпрокурор
Злочин зафіксувала камера спостереження: тренеру з джиу-джитсу загрожує довічне за насильство над дітьми
12 травня, 10:04
Пожежа охопила верхній поверх будинку
Удар дрона по передмістю Києва: у Хотянівці загорівся двоповерховий будинок (фото)
Вчора, 15:29

Новини

РФ масовано атакувала Київ: загинули люди, є багато постраждалих (оновлено)
РФ масовано атакувала Київ: загинули люди, є багато постраждалих (оновлено)
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу: адреси
Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео)
Атака на столицю 14 травня: рятувальники дістали тіло третього загиблого (фото, відео)
Нічна атака на Київ: біля метро «Харківська» зруйновано центр видачі паспортів
Нічна атака на Київ: біля метро «Харківська» зруйновано центр видачі паспортів
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Громадський транспорт у Києві після нічного обстрілу курсує зі змінами: схема
Масований обстріл Києва 14 травня: прокуратура розпочала розслідування
Масований обстріл Києва 14 травня: прокуратура розпочала розслідування

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua