Росіяни атакували портову інфраструктуру в Ізмаїлі

ДСНС оперативно ліквідували пожежі

У ніч на 2 травня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти міста Ізмаїл. Наслідки повідомляє Оперативний штаб Ізмаїльської РДА, інформує «Главком».

«Противник знову здійснив напад на портову інфраструктуру міста Ізмаїл. Дуже ефективно відпрацювали сили ППО – більшість ворожих БПЛА було збито. Руйнувань практично немає. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист. Окрема подяка ДСНС за оперативну роботу з ліквідації наслідків», – йдеться у повідомленні.

фото: Ізмаїльська РДА

Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, 1 травня на фронті відбулося 114 бойових зіткнень

Противник завдав 53 авіаційних ударів, скинув 167 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6058 дронів-камікадзе та здійснив 2425 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.