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    Події в Україні

    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)

    Внаслідок обстрілу сталося&nbsp;руйнування центральної секції будівлі Миколаївської ОВА - Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Внаслідок обстрілу сталося руйнування центральної секції будівлі Миколаївської ОВА
    фото: ДСНС

    Рятувальники та інші служби працюють цілодобово на місці трагедії

    Станом на вечір 1 квітня тривають роботи з розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

    Станом на зараз з-під завалів деблоковані тіла 30 людей, ще одна людина померла в лікарні.

    Рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії

    Від ДСНС до робіт залучено 60 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.

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    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)
    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)

    Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих становила 24 особи.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)