Четвертий день розбору завалів Миколаївської ОВА: кількість жертв ще зросла (фото)

Рятувальники та інші служби працюють цілодобово на місці трагедії

Станом на вечір 1 квітня тривають роботи з розбору завалів та деблокування тіл на місці влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної військової адміністрації. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Станом на зараз з-під завалів деблоковані тіла 30 людей, ще одна людина померла в лікарні.

Рятувальники з іншими службами невпинно працюють. Позмінно в цілодобовому режимі роблять все, щоб в найкоротший термін ліквідувати наслідки цієї трагедії

Від ДСНС до робіт залучено 60 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю, де розташована облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі. Станом на ранок 1 квітня кількість загиблих становила 24 особи.