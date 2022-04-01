Путін хоче знищити Україну до 9 травня – РНБО

РФ переформатує свої війська, щоб і надалі завдавати ударів нашій країні

Росія почала переформування військовослужбовців, щоб й надалі завдавати ударів по території нашої країни. Володимир Путін прагне знищити Україну до 9 травня, аби завершити війну парадом. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов під час телемарафону.

«Путін не відкладає питання щодо знищення нашої держави. Він переформатує свої війська, щоб і надалі завдавати ударів нашій країні... Вони на сьогодні мають велике бажання переформатуватися», – заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що українцям слід готуватися до нових боїв проти російських загарбників, оскільки путін не відступився від своїх планів щодо параду на 9 травня з нагоди завершення війни.

«Звичайно, їм треба перемоги. Вони мають сакральний день «9 травня». І до цього дня путін ставить завдання завершити парадом цю війну. У нас попереду багато боїв. Не треба розслаблятись. Ситуація сьогодні не є такою радісною, як нам хотілося б», – зазначив Данілов.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники планують завершити війну в нашій країні до 9 травня.

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