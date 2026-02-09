Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Нові зміни мають набути чинності 6 червня 2026 року
фото з відкритих джерел

В уряді Швеції пропонують, щоб заявники на отримання громадянства проживали в країні щонайменше вісім років

Уряд Швеції хоче внести зміни до правил отримання громадянства. Вони будуть більш жорсткішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведський суспільний мовник SVT.

Представники урядових партій Швеції представили низку суворіших вимог до отримання громадянства. Згідно з пропозицією, кандидати повинні довше прожити у Швеції, скласти тест на громадянство, забезпечувати себе та вести «чесний спосіб життя».

Так, заявники на отримання шведського громадянства мають проживати в країні щонайменше вісім років, замість п'яти, як це було раніше. Будь-кому, хто має судимість, як у Швеції, так і за кордоном, доведеться чекати довше – максимально 17 років. 

Також охочі отримати громадянство повинні мати щомісячний дохід понад 20 тисяч шведських крон (понад 1800 євро) та скласти тест на знання мови та культури. При цьому політики не хочуть розкривати, які саме питання можуть з'явитися в тесті на громадянство, але кажуть, що структура, буде схожою на американську та датську версії.

Міністр міграції країни Йохан Форсселл назвав ці зміни історичними.

«Набуття громадянства має бути завершенням процесу інтеграції, який значною мірою ґрунтується на власних зусиллях та праці», – заявив Йохан Форсселл.

Нагадаємо, Швеція та Данія профінансують закупівлю ППО для України. Швеція та Данія передадуть Україні системи протиповітряної оборони. Країни профінансують закупівлю озброєння на понад €246 млн.

На закупівлю систем протиповітряної оборони для України Швеція виділить 2,1 млрд шведських крон, це понад €200 млн. Водночас Данія виділить близько 500 млн крон, що дорівнює понад €46 млн. Країни планують придбати системи протиповітряної оборони Tridon, які виготовляє оборонний концерн Швеції BAE Systems Bofors. 

Раніше «Главком» писав про те, що Швеція надасть Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ. 

Також шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) переказало Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Загальний обсяг внесків SIDA склав 203,08 млн євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.

 

Читайте також:

Теги: Україна паспорт правила громадянство Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа створила нинішній світ у тому вигляді, в якому він існує. І це не кінець п'єси
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
19 сiчня, 16:26
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
Україна знижує темпи експорту соняшникової олії. Мінекономіки назвало причини
16 сiчня, 12:33
Ніч проти 17 січня стала найхолоднішою від початку зими 2026 року.
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
17 сiчня, 15:13
Рада Україна–НАТО зібралась через атаку «Орєшніком» по Львову
Рада Україна-НАТО обговорила удар РФ ракетою «Орєшнік»
13 сiчня, 08:16
Командантська година залишиться через безпекові ризики
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть
15 сiчня, 14:16
Путін прагне виграти війну, переконавши Захід у тому, що подальші продажі зброї та допомога Україні марні
Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP
18 сiчня, 15:48
Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії
18 сiчня, 19:35
Зеленський повідомив, що усі делегації із ОАЕ повертаються додому, щоб узгодити подальші кроки з лідерами держав
Зеленський підсумував переговори в Абу-Дабі та зробив важливий анонс
24 сiчня, 16:42
Київ і Стокгольм обговорили реагування на удари РФ
Зеленський обговорив із прем’єром Швеції посилення ППО та захист енергетики
5 лютого, 19:42

Політика

Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Посол США в НАТО прокоментував слова Зеленського про терміни укладення мирної угоди
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Євросоюз розглядає повну блокаду російських танкерів: як це позначиться на війні проти України
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Польща створила резерв підвищеної готовності для швидкої мобілізації
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
Віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив до Вірменії та Азербайджану
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку
Директор з комунікацій офісу Стармера подав у відставку

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua