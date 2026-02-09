Швеція запроваджує жорсткі правила отримання громадянства: подробиці

В уряді Швеції пропонують, щоб заявники на отримання громадянства проживали в країні щонайменше вісім років

Уряд Швеції хоче внести зміни до правил отримання громадянства. Вони будуть більш жорсткішими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на шведський суспільний мовник SVT.

Представники урядових партій Швеції представили низку суворіших вимог до отримання громадянства. Згідно з пропозицією, кандидати повинні довше прожити у Швеції, скласти тест на громадянство, забезпечувати себе та вести «чесний спосіб життя».

Так, заявники на отримання шведського громадянства мають проживати в країні щонайменше вісім років, замість п'яти, як це було раніше. Будь-кому, хто має судимість, як у Швеції, так і за кордоном, доведеться чекати довше – максимально 17 років.

Також охочі отримати громадянство повинні мати щомісячний дохід понад 20 тисяч шведських крон (понад 1800 євро) та скласти тест на знання мови та культури. При цьому політики не хочуть розкривати, які саме питання можуть з'явитися в тесті на громадянство, але кажуть, що структура, буде схожою на американську та датську версії.

Міністр міграції країни Йохан Форсселл назвав ці зміни історичними.

«Набуття громадянства має бути завершенням процесу інтеграції, який значною мірою ґрунтується на власних зусиллях та праці», – заявив Йохан Форсселл.

Нагадаємо, Швеція та Данія профінансують закупівлю ППО для України. Швеція та Данія передадуть Україні системи протиповітряної оборони. Країни профінансують закупівлю озброєння на понад €246 млн.

На закупівлю систем протиповітряної оборони для України Швеція виділить 2,1 млрд шведських крон, це понад €200 млн. Водночас Данія виділить близько 500 млн крон, що дорівнює понад €46 млн. Країни планують придбати системи протиповітряної оборони Tridon, які виготовляє оборонний концерн Швеції BAE Systems Bofors.

Раніше «Главком» писав про те, що Швеція надасть Україні винищувачі Gripen та ресурси для розмінування Чорного моря після підписання мирної угоди з РФ.

Також шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) переказало Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Загальний обсяг внесків SIDA склав 203,08 млн євро. З них 44,68 млн євро надійшли на окремий спеціальний рахунок для гарантування ядерної безпеки.