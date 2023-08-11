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Чи можуть росіяни висадитися на одеському узбережжі? Відповідь ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи можуть росіяни висадитися на одеському узбережжі? Відповідь ЗСУ
Десантний корабель
фото: Defense Express

Кількість десантних кораблів окупантів у Чорному морі зменшилася

Росія зараз не може висадити свій десант на одеському узбережжі, адже українські військові тримають акваторію під вогневим контролем. Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає «Суспільне».

Спікер ВМС розповів, що після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну загроза висадки десанту існувала. Тоді в акваторії Чорного моря було сім великих десантних кораблів РФ. Ще шість кораблів базувалися в портах із метою планування та участі в десанті.

«Як показала практика, ця операція, хоч і планувалася, але не мала успіху. Якоїсь миті навіть в Одесі на горизонті можна було побачити ці великі десантні кораблі», – пригадав Плетенчук.

За його словами, чисельність десантних кораблів окупантів у Чорному морі зменшується. Деякі з них зараз ремонтуються, «Оленегорский горняк» пошкоджено, а ще один корабель затоплений у порту Бердянська.

«Тобто, як мінімум, від 13 слід забирати вже п'ять одиниць», – підсумував речник.

Плетенчук наголосив, що українська артилерія контролює акваторію на понад 100 морських миль (185 кілометрів) у глибину від узбережжя, тому почати десант для ворога наразі неможливо.

Нагадаємо, що 4 серпня великий десантний корабель «Оленегорский горняк», що стояв у порту Новоросійська, був атакований під час спецоперації СБУ.

На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 кілограмами тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває майже 100 осіб екіпажу.

За словами Плетенчука, «Оленегорский горняк» після ураження українськими дронами втратив боєздатність, хоча й не пішов на дно.

Теги: Чорне море Одеса десант окупанти

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