Чи піде Росія у наступ на Сумщині: прикордонники розкрили плани окупантів

Окупанти можуть у Сумській області зробити щось подібне на те, що нині відбувається на півночі Харківщини

Наразі у росіян недостатньо сил для стратегічних цілей, лише для тактичних

Російські окупанти поблизу українського кордону в Сумській області тримають певні свої підрозділи та засоби, однак поки цих сил недостатньо для повноцінного наступу. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій

«Якщо говорити про Сумську область і додати Чернігівську, то протяжність кордону з країною-агресором в межах цих областей досить велике. Лише на Сумщині – понад 560 км. Але ворог, як і раніше тримає свої підрозділи, сили і засоби на цих напрямках», – нагадав Демченко.

За його словами, не можна виключати, що окупанти можуть у Сумській області зробити щось подібне на те, що нині відбувається на півночі Харківської області.

«Вони можуть здійснити наступ на Сумському напрямку для створення таких зон, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути сили ЗСУ та не дозволяти їх перекидати на більш важливі напрямки фронту», – додав речник ДПСУ.

Проте Демченко запевнив, що наразі у росіян недостатньо сил для стратегічних цілей, лише для тактичних.

Також Демченко повідомив, що на Сумщині активізувалися ворожі диверсійні групи.

Раніше повідомлялося, що ситуація на Сумщині є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться.