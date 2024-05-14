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Чи є ризик наступу на Сумщину: що зараз відбувається в області

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи є ризик наступу на Сумщину: що зараз відбувається в області
Окупанти обстрілюють населені пункти Сумщини, які розташовані поблизу російського кордону
фото з відкритих джерел

Буданов, повідомляє, що російські війська планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку зараз проводять у Харківській області

Станом на ранок 14 травня ситуація на Сумщини є напруженою, окупанти обстрілюють населені пункти, які розташовані поблизу російського кордону, але про наступ на область не йдеться. Про це повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Сіверськ» Вадим Мисник в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, лише за минулу добу українські військові зафіксували на Чернігівщині та Сумщині 55 обстрілів.

«Ворог певні частини стягував, збільшував свою присутність на кордоні з Україною. Зокрема, кордон на Сумщині з РФ - це 560 км. Це дуже велика ділянка, і ми відстежуємо, де відбувається концентрація сил противника, де вони здійснюють найбільші обстріли і намагаються розвідувати нашу оборону, використовуючи ДРГ (диверсійно-розвідувальні групи – «Главком»). Тобто ми готуємося до будь-якого розвитку. І якщо спроба буде проникнення на територію України, наступальних дій – ми будемо давати відповідь», – уточнив речник.

У свою чергу начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко запевнив, що наразі наступу російських війська на Суми та область не зафіксовано.

«Сумчани, сьогодні почала ширитися інформація про можливий наступ на Суми та Сумську область! Прошу всіх заспокоїтися! Наступальних дій ворога на Сумську область не зафіксовано. Наші військові боронять кордони Сумщини!» – йдеться в повідомленні.

Тим часом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, повідомляє, що російські війська планували в Сумській області операцію, подібну до тої, яку зараз проводять у Харківській області. Окупанти зосереджені в районі міста Суджа, сказав Буданов в ефір телемарафону.

«Що стосується Сумської області. Росіяни насправді з самого початку планували так само операцію і в цій області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують у прикордонні. У них це місто Суджа, а з нашого боку це Сумський напрямок», – сказав він.

Але, як зазначив керівник розвідки, «ситуація допоки їм не дозволила приступити до активних дій і розпочати здійснення свого плану».

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Але Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Теги: Сумщина

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