Сім’ї, які евакуюються з Харківщини та Сумщини, можуть отримати одноразову виплату

Одноразова грошова допомога надходитиме на рахунок одного з членів сім’ї

Виплати отримуватимуть сім’ї з дітьми, які до евакуації проживали на території областей та належали до однієї чи кількох із категорій

Родини із вразливих категорій, які мають евакуюватися із прифронтових громад Харківської та Сумської областей, отримають одноразову виплату у розмірі 10 800 гривень на особу. Про це пише пресслужба Мінреінтеграції.

Виплати отримуватимуть сім’ї з дітьми, які з 1 травня 2024 року підлягають обов’язковій евакуації із територій Сумської та Харківської областей, а до евакуації проживали на території вказаних областей та належали до однієї чи кількох із таких категорій:

у складі сім’ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім’я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати чи одинокий батько;

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

У разі евакуації засобами, організованими обласною військовою адміністрацією, виплати буде здійснено автоматично. Якщо ж родина у межах обовʼязкової евакуації виїжджає до безпечного місця самостійно, то необхідно звернутися до найближчого управління соціального захисту у громаді, до якої вона переїхала, і подати заяву на отримання відповідної допомоги.

Зазначена одноразова грошова допомога надходитиме на рахунок одного з членів сім’ї. Або кошти можна буде отримати через Укрпошту.

Нагадаємо, до Дня Києва столиця виплатить за програмою «Турбота. Назустріч киянам» 52 мільйони 230 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним киянам. Загалом кошти отримають понад 75 тисяч осіб, які належать до 24-х категорій, визначених розпорядженням міського голови.

До слова, у червні деякі пенсіонери отримають виплати одразу за три місяці. Перерахунок пенсій провадиться ще від 1 квітня, але кошти почнуть нараховувати лише з наступного місяця. Тому українські пенсіонери зможуть у червні отримати виплати одразу за три місяці.

Причиною такої затримки виплати є те, що дані про сплачені внески із заробітних плат у поточному році надходять до Пенсійного фонду із запізненням.