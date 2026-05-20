Венс заявив, що не впевнений, чи можливо заключити угоду з Іраном

Венс: Я не впевнений, і не буду впевнений, що ми її уклали, доки ми не підпишемо

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що все одно продовжуватиме шукати вигідну угоду для американського народу

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що він «не впевнений» щодо перспектив угоди з Іраном, але що він достатньо впевнений у шансах продовжити роботу над її досягненням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На запитання журналістів про можливість того, що Іран провокує США, Венс відповів: «Послухайте, ви ніколи не знаєте, поки не дізнаєтесь, чи не так? Все, що ми можемо зробити, це вести переговори добросовісно».

Він додав: «Я не впевнений, і не буду впевнений, що ми її уклали, доки ми не підпишемо. Але я достатньо впевнений, щоб продовжувати роботу та намагатися знайти вигідну угоду для американського народу, і саме це я збираюся зробити».

Як відомо, Дональд Трамп наголосив, що питання володіння Іраном ядерною зброєю є критично важливішим за фінансове становище громадян США.

За словами президента, у контексті можливого конфлікту з Тегераном він не зважає на економічні наслідки для американців. Трамп підкреслив, що його головна мета – запобігти появі ядерного арсеналу в Ірані. Він також зауважив, що іранське керівництво має прийняти правильні рішення, інакше Сполучені Штати планують завершити справу самостійно.

До слова, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що адміністрація піклується «про фінансове становище американського народу» та захистив президента Дональда Трампа, якого критикували за те, що він натякнув, що це не є головним, коли він наполягає на мирній угоді з Іраном.