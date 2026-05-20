Венс заявив, що не впевнений, чи можливо заключити угоду з Іраном

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
Венс заявив, що не впевнений, чи можливо заключити угоду з Іраном
Венс: Я не впевнений, і не буду впевнений, що ми її уклали, доки ми не підпишемо
фото: AP
Віцепрезидент США Джей Ді Венс зауважив, що все одно продовжуватиме шукати вигідну угоду для американського народу

Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що він «не впевнений» щодо перспектив угоди з Іраном, але що він достатньо впевнений у шансах продовжити роботу над її досягненням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На запитання журналістів про можливість того, що Іран провокує США, Венс відповів: «Послухайте, ви ніколи не знаєте, поки не дізнаєтесь, чи не так? Все, що ми можемо зробити, це вести переговори добросовісно».

Він додав: «Я не впевнений, і не буду впевнений, що ми її уклали, доки ми не підпишемо. Але я достатньо впевнений, щоб продовжувати роботу та намагатися знайти вигідну угоду для американського народу, і саме це я збираюся зробити».

Як відомо, Дональд Трамп наголосив, що питання володіння Іраном ядерною зброєю є критично важливішим за фінансове становище громадян США. 

За словами президента, у контексті можливого конфлікту з Тегераном він не зважає на економічні наслідки для американців. Трамп підкреслив, що його головна мета – запобігти появі ядерного арсеналу в Ірані. Він також зауважив, що іранське керівництво має прийняти правильні рішення, інакше Сполучені Штати планують завершити справу самостійно.

До слова, віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що адміністрація піклується «про фінансове становище американського народу» та захистив президента Дональда Трампа, якого критикували за те, що він натякнув, що це не є головним, коли він наполягає на мирній угоді з Іраном. 

Теги: війна Іран США Джей Ді Венс

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

