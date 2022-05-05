Чому Шарія відпустили додому? Генпрокурорка прокоментувала скандал

Венедіктова закликає політиків «збавити емоції», щоб не нашкодити екстрадиції Шарія

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликає українських політиків «збавити емоції» з приводу затримання проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб не нашкодити процедурі його екстрадиції.

«Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробувати переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права», – пояснила генеральна прокурор.

Ірина Венедіктова також наголосила, що наразі міра запобіжного заходу для затриманого Анатолія Шарія залежить виключно від іспанського суду.

«Після затримання на території іншої держави, суд який прийматиме рішення щодо можливої екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом», – зазначила вона.

Як відомо, 5 травня суд в Іспанії відпустив Шарія додому. Шарія відпустили під підписку про невиїзд.

Тим часом дружина Шарія вже «поховала» затриманого. Ольга Шарій проілюструвала затримання чоловіка цитатою із відомої тюремної пісні.

Відомо, що Шарія затримали правоохоронні органи Іспанії у середу, 4 травня. З часом його передадуть в Україну і притягне до відповідальності Шарія український суд.

Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.