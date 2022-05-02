Путіна чекає оперативне втручання – ЗМІ

Коли саме Путін потрапить до лікарні, поки неясно

Лікарі наполягають: очільник Кремля буде змушений лягти «під ніж» найближчим часом

Найближчим часом президент Росії Володимир Путін буде змушений лягти «під ніж», його чекає хірургічне втручання. На оперативному лікуванні наполягають лікарі, стверджує таблоїд The Sun.

У матеріалі британського видання йдеться, що у Путіна хвороба Паркінсона і шизоафективний розлад. У разі тривалого відновлення, влада на якийсь час перейде до Миколи Патрушева, секретаря Радбезу. 70-річний Патрушев вважається ключовим архітектором військової стратегії щодо України і людиною, яка переконала Путіна розв'язати війну.

Коли саме Путін потрапить до лікарні, неясно, але навряд чи раніше 9 травня, коли він має намір провести парад на Красній площі.

Патрушев – давній подільник Путіна, у вересні 1999-го підривав житлові будинки в Буйнакську, Волгодонську і Москві.

Нагадаємо, медики та світові ЗМІ аналізують поведінку та вчинки диктатора.

Путін виглядав слабким і нестійким під час служби на Великдень, через що іноземна преса стала обговорювати стан його здоров’я.

Раніше було оприлюднено список усіх лікарів диктатора, серед них хірург-онколог.

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