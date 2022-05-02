Ситуація на Сумщині: у регіоні очікують на провокації й обстріли

Регіон поволі оговтується від «русского міра», однак мешканців просять бути обачними

На Сумщині 1 травня помітили ворожий безпілотник. Його маршрут пролягав вздовж кордону Росії з Україною. У Генштабі готуються до можливих провокацій та обстрілів, до яких завжди можуть вдатися окупанти.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Він закликав усіх мешканців області бути пильними та готовими подбати про свою безпеку.

«Я прошу мешканців прикордонних територій бути уважними, при першій небезпеці пройдіть у безпечне місце. До усіх мешканців Сумщини звертаюся: не ігноруйте сигнали тривоги, це життя»,

– закликав він.

Нагадаємо, затримано голову громади на Сумщині, який хотів здати місто.

До слова, 29 квітня рашисти з гвинтокрила обстріляли ракетами прикордонну ділянку на Сумщині (відео).

Раніше повідомлялося, що рашисти гатять по Сумщині: понад 50 «прильотів» за пів години.

Читайте також: