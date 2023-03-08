Данія підписала меморандум про відбудову Миколаївщини: деталі

Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен та голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва підписали меморандум

Відновлюватиметься не лише житло, а й промисловість, яка, як очікується, забезпечить робочі місця та заохотить мешканців регіону повертатися додому

Миколаївська область учора, 7 березня, підписала з Данією меморандум про відбудову регіону. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазеєва.

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Як ідеться в дописі, українська посадовиця запевнила данців, що Миколаївщина хоче не просто відбудови, а співпраці, яка буде корисною для обох сторін.

За її словами, йдеться про відновлення не лише житлових будівель, а й промисловості, яка забезпечить робочі місця та заохотить мешканців регіону повертатися додому.

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«Тому я багато розповідала гостям про можливості місцевого бізнесу, про нашу промисловість, яка може зацікавити данських підприємців. Ми вже знайшли спільну зацікавленість у суднобудуванні, адже Миколаїв має потужні заводи, а Данія – сучасні технології виробництва», – зауважила Замазеєва.

Крім того, глава облради поділилася ідеєю створення в Миколаєві данського кварталу або парку.

«Дуже хочу, щоб про нашу співпрацю знав кожен містянин та гість міста – і парк підходить для цього ідеально», – підкреслила вона.

Нагадаємо, що чеський бізнес долучиться до відбудови України.

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Крім того, одним з лідерів у процесі формування міжнародного фонду відбудови нашої країни може стати Японія.