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Данілов попередив українців про можливе загострення війни у лютому

Альона Боженко
glavcom.ua
Данілов попередив українців про можливе загострення війни у лютому
Данілов заявив, що є багато маркерів того що в лютому може бути загострення з боку РФ
фото із відкритих джерел

Секретар РНБО запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

«Вони розраховують на певне загострення, готуються. Є дуже багато маркерів. Зараз Козак (заступник голови Адміністрації президента Росії – ред.) активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до підписання певних мирних, як вони вважають, угод а ля Мінськ-3. Звичайно, ми на це не підемо. Багато є маркерів, які дають нам привід говорити про те, що у лютому вони можуть мати ще одну спробу», – сказав він.

Данілов також нагадав, що в лютому також буде відбуватися Мюнхенська безпекова конференція.

«Будуть певні події в Нью-Йорку 23-24 лютого…Є багато інших маркерів, які вказують на те, що у лютому може бути певне загострення. Але нам не треба лякатися, а готуватися до цих речей. Ми це робимо», – додав він.

За його словами, Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що керівництво РФ кине усі сили російських окупантів, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні і відкласти свою поразку. 

Разом з тим радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, які є варіанти нового вторгнення Росії на територію України. 

Додамо, триває 315-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує переміщувати до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Крім залізничних перевезень використовує військово-транспортну та цивільну авіацію. Протягом поточної доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах міста Костянтинівка Донецької області, здійснив дев'ять авіаційних ударів та 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Теги: росія війна Україна Олексій Данілов ворог

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