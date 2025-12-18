Головна Країна Кримінал
В Одесі троє працівників ТЦК побили правоохоронця

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Одесі троє працівників ТЦК побили правоохоронця
Нетверезі працівники ТЦК побили офіцера полції
фото з відкритих джерел

Військовослужбовці ТЦК, які побили поліціянта, перебували у нетверезому стані

В Одесі під час перевезення дільничним офіцером поліції до відділу РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку сталася бійка. Конфлікт відбувся між трьома працівниками ТЦК та офіцером. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Повідомляється, що троє військових ТЦК перебували у нетверезому стані. Коли поліціянт прибув до відділку, військовослужбовці почали агресивно реагувати на правоохоронця та лаятися нецензурною лексикою в його сторону.

Після того як офіцер зробив чоловікам зауваження, відбулася бійка.«За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків слідчими територіального підрозділу поліції розпочато провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України», – зазначається у повідомленні.

Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення вигляді строком до п’яти років. Працівники ТЦК, які побили правоохоронця нині перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі триває слідство. Поліція працює над обранням для фігурантів справи запобіжних заходів.

Раніше «Главком» писав про те, що Тисменицький районний суд Івано-Франківської області виніс вирок інспектору сектору реагування патрульної поліції Роману Микитюку. Його визнали винним у хабарництві. Відомо, що патрульний став свідком ДТП у селі Черніїв Івано-Франківської громади, яке сталося у березні 2024 року.

Також повідомлялося, що група співробітників Пересипського районного ТЦК силоміць намагалася мобілізувати військовослужбовця Романа Покидька, який нещодавно повернувся з російського полону і проходив реабілітацію в місті. після того, як Покидько показав всі необхідні документи, його насильно заштовхали до службового авто, застосували сльозогінний газ і побили. Після цього військовослужбовця викинули з автомобіля під час руху. Одеський обласний ТЦК та СП розпочав службове розслідування після інциденту.

