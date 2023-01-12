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Де тривають найзапекліші бої: дані Генштабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Де тривають найзапекліші бої: дані Генштабу
фото ілюстративне

Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка

Противник і надалі основні зусилля зосереджує на спробах захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону та продовжує наступати на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка», – йдеться в повідомленні.

За добу на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

Раніше повідомлялося, що ситуація у Соледарі «дуже складна» і що «наступні години будуть критичними».

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили. 

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Теги: Україна війна окупанти росія

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