Ситуація в Соледарі та Бахмуті: які рішення ухвалили учасники Ставки

Підрозділи, що боронять Соледар та Бахмут, забезпечуватимуть боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив в Telegram.

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Учасники Ставки обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі.

«Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно», – йдеться в повідомленні.

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Також на засіданні йшлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів.

Раніше повідомлялося, що ситуація у Соледарі «дуже складна» і що «наступні години будуть критичними».

Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що фінансист «вагнерівців» Євген Пригожин використовує повідомлення про «успіхи» у Соледарі, щоб зміцнити репутацію найманців як ефективної бойової сили.