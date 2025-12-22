Головна Країна Політика
Командування ЗСУ розповіло, як окупанти вивезли людей із Сумщини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Командування ЗСУ розповіло, як окупанти вивезли людей із Сумщини
Окупанти захопили село на Сумщині та вивезли звідти людей
фото: Новинарня

Більшість населення прикордонного села Сумщини, куди зайшли росіяни, була евакуйована заздалегідь

Росіяни примусово вивезли близько 50 цивільних громадян України з села Грабовське, що у Сумській області. Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в етері «Ранок.LIVE», як саме окупантам вдалося це зробити, пише «Главком».

Віктор Трегубов зазначив, що прорив росіян до населеного пункту на Сумщині відбувся ввечері 20 грудня. Більшість населення села Грабовське евакуювалася на підконтрольну Україні територію заздалегідь. Однак у селі все ж таки залишилися місцеві мешканці. Зокрема, йдеться про людей похилого віку, які відмовилися від евакуації та підтвердили це письмово.

За словами Віктора Трегубова, операція росіян з вивезення людей тривала кілька годин. «Оскільки селище невелике, багато часу це не зайняло. Це зайняло десь кілька годин. Вони їх спершу завели в приміщення місцевої церкви, а потім звідти їх потягнули безпосередньо вже на територію РФ, почали просто виводити», – розповів Віктор Трегубов.

Начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил також зауважив, що не має офіційних даних, щоб підтвердити, чи відбувалося згадане вивезення людей під загрозою життя.

У ніч проти 20 грудня російські військові зайшли у прикордонне село Грабовське, що на Сумщині.  Понад 50 місцевих мешканців, які раніше відмовилися від евакуації, були примусово вивезені на територію Росії. Там цивільних планують піддати так званій фільтрації.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти з вимогою допомогти повернути 50 цивільних осіб, яких Росія вивезла з прикордонного села Грабовське на Сумщині. Ці люди, переважно літні жінки, були викрадені російськими військовими.

