Пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам понад 50 млрд грн

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Пенсійний фонд заборгував військовим пенсіонерам понад 50 млрд грн
Заборгованість ПФУ перед пенсіонерами становить понад 50 млрд грн
фото: Армія Інформ

Станом на 1 липня середня пенсія в Україні зросла до 6 410 грн, утім, понад половина пенсіонерів досі отримує менш як 5 тис. грн, що є нижчим від фактичного прожиткового мінімуму

Станом на 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України заборгував 51,3 млрд грн перед військовими пенсіонерами з нарахованих пенсій за рішеннями суду за минулий час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата України, голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцева. 

Гетманцев зазначив, що ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень–2025. За даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн, додав Гетманцева.

«Це величезні кошти. Але ми повинні знайти ресурси, щоб поступово ліквідувати цей борг перед нашими військовими пенсіонерами. Адже це також означає показати військовим, які зараз захищають нас від ворога, що держава буде повністю виконувати свої зобов’язання перед ними», – наголосив нардеп. 

Нагадаємо, станом на 1 липня середня пенсія в Україні зросла до 6 410 грн, утім, понад половина пенсіонерів досі отримує менш як 5 тис. грн, що є нижчим від фактичного прожиткового мінімуму.

За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2025 року середня пенсія в Україні склала 6 410,2 грн. У порівнянні із 1 квітня 2025 року середня пенсія збільшилась на 1,1%, тобто на 69 грн, а у порівнянні із аналогічним періодом минулого року – на 10,2% тобто на 593,6 грн.

До слова, в Україні налічується 145,2 тис. військових пенсіонерів призовного віку, які не працюють, не мають інвалідності й не служать у війську.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується 635,8 тис. колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу – 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тис. чоловіків призовного віку, що не служать у війську.

