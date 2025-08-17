Головна Світ Політика
Донька Келлога розкритикувала, що військові США стелили червону доріжку для Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Донька Келлога розкритикувала, що військові США стелили червону доріжку для Путіна
Моббс: Американські солдати у формі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників
фото: Меган Моббс/Х

Донька Кіта Келлога Меган Моббс вважає, що людина, яка наказала військовим розтеляти червону доріжку, має понести відповідальність

Донька спецпредставника президента США Кіта Келлога, голова благодійного фонду RT Weatherman Foundation Меган Моббс різко висловилася щодо того, що на Алясці червоний килим для Путіна стелили саме американські військові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її допис у X.

За словами Моббс, така ситуація є неприйнятною:

«Американські солдати у формі не повинні були розстеляти червоний килим для одного з наших головних супротивників. Крапка. Це жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, має понести відповідальність», – наголосила Моббс.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

