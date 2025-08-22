Сили оборони повернули контроль над більшою частиною села Товсте на Донеччині (відео)

В Україні триває 1276-й день повномасштабної війни

Воїни Збройних сил України звільнили більшу частину населеного пункту Товсте на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОСУВ «Дніпро».

«Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль Збройних Сил України було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області.

Наші воїни вдень і вночі невтомно знищують ворога з повітря та на землі, вибиваючи його з української землі крок за кроком. Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату», – йдеться сторінці бійців бригади.

Нагадаємо, Сили оборони відбили наступ російських окупантів біля Добропілля та перейшли у контратаку на цьому напрямку.

Українські захисники змогли взяти росіян «у кільце». Відомо, що ЗСУ відбили населені пункти вздовж лінії Рубіжне – Золотий Колодязь – Веселе та вклинилися в основу російського виступу.

Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

21 серпня станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.