Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони повернули контроль над більшою частиною села Товсте на Донеччині (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони повернули контроль над більшою частиною села Товсте на Донеччині (відео)
Збройні сили України повернули більшу частину населеного пункту Товсте Донецької області
скриншот з відео

В Україні триває 1276-й день повномасштабної війни

Воїни Збройних сил України звільнили більшу частину населеного пункту Товсте на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ОСУВ «Дніпро».

«Завдяки злагодженим діям захисників 5-ї окремої важкої механізованої бригади під контроль Збройних Сил України було повернуто більшу частину населеного пункту Товсте (Толстой) Донецької області.

Наші воїни вдень і вночі невтомно знищують ворога з повітря та на землі, вибиваючи його з української землі крок за кроком. Завдяки сміливості та професіоналізму піхотних підрозділів, пілотів БпАК та артилерійських розрахунків вдалося досягти цього результату», – йдеться сторінці бійців бригади.

Нагадаємо, Сили оборони відбили наступ російських окупантів біля Добропілля та перейшли у контратаку на цьому напрямку. 

Українські захисники змогли взяти росіян «у кільце». Відомо, що ЗСУ відбили населені пункти вздовж лінії Рубіжне – Золотий Колодязь – Веселе та вклинилися в основу російського виступу.

В Україні триває 1276-день повномасштабної війни

Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

21 серпня станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Донеччина наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що буде з нашою армією найближчі роки?
Що буде з нашою армією найближчі роки?
26 липня, 21:11
Туск під час зустрічі з жителями Паб'яниці заявив, що Польща та Європа мають бути готові до будь-якого розвитку подій
«Польща має бути готовою до будь-якого сценарію». Туск повідомив про стратегію нацбезпеки
27 липня, 01:53
У Покровську досі живуть 1413 людей
Евакуація стає небезпечною: стало відомо, скільки людей залишаються у Покровську
22 липня, 10:07
Сирський: Головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя
Сирський заявив про зміни у базовій загальній військовій підготовці
30 липня, 20:47
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, де Сили Оборони мають успіхи
Головком повідомив, на якій ділянці фронту Сили оборони мають успіхи
5 серпня, 22:43
За словами Трегубова, найзапекліші бої зараз тривають поблизу Покровська
На якій ділянці фронту тривають найважчі бої? Відповідь речника «Хортиці»
5 серпня, 04:41
У Донецькій області росіяни окупували село
Російська армія окупувала Попів Яр на Донеччині
5 серпня, 10:25
Ольга Рукавішнікова зуміла відновитися після важкого поранення за два місяці
Військова після важкого поранення розповіла, що відчувала, будучи у комі
16 серпня, 21:15
Військовий шлях Манька розпочався у 2014 році
Герой України очолив управління штурмових військ ЗСУ
18 серпня, 19:16

Події в Україні

Вибухи в Росії, уражено нафтопровід «Дружба», виступ Трампа: головне за ніч
Вибухи в Росії, уражено нафтопровід «Дружба», виступ Трампа: головне за ніч
Сили оборони повернули контроль над більшою частиною села Товсте на Донеччині (відео)
Сили оборони повернули контроль над більшою частиною села Товсте на Донеччині (відео)
Дрони уразили ключовий вузол нафтопроводу «Дружба» на Брянщині (відео)
Дрони уразили ключовий вузол нафтопроводу «Дружба» на Брянщині (відео)
Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки для України
Сирський підтвердив розробку військової компоненти гарантій безпеки для України
Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 21 серпня 2025. Зведення Генштабу
Оточення депутатів Каськіва та Льовочкіна взялося за курорт у Пилипці – розслідування
Оточення депутатів Каськіва та Льовочкіна взялося за курорт у Пилипці – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6395
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
3516
У ЗСУ створено нову бригаду Десантно-штурмових військ
2756
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
2600
Доплата до пенсії в розмірі 4200 грн: хто має право на підвищення

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
20 серпня, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
20 серпня, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
20 серпня, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua