Деякі села Херсонщини стали безлюдними

На початок повномасштабного вторгнення Олешківська громада налічувала майже 40 тисяч населення, зараз там лише 9 тисяч

Низка населених пунктів на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області через війну стали повністю безлюдними. Про це розповіли мер окупованої Нової Каховки Володимир Коваленка та начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко, передає проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

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Зокрема, Коваленко розповів, що у селі Корсунка вже немає місцевих жителів, зараз там велика кількість розбитої російської техніки.

«Корсунка вона пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся», – сказав він.

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Спустошені села є і в Олешківській громаді, яка наразі також перебуває в окупації.

«Це село Підстепне, Кринки, Нечаєве. Не знаю, скільки людей насправді на сьогодні залишилося в Піщанівці. Немає з ким зв’язатися, людей немає», – повідомила начальниця МВА.

Зазначається, що загалом до громади належать 13 населених пунктів. Наразі там проходить лінія розмежування між ЗСУ і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше.

На початок повномасштабного вторгнення Росії Олешківська територіальна громада налічувала майже 40 тисяч населення, на зараз, по дуже умовних підрахунках, там залишилось не більше 9 тисяч. В самих Олешках з 20 тис. населення залишається близько 3 тисяч. По інших деяких населених пунктах жителів можна перерахувати на пальцях однієї або двох рук.

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Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.