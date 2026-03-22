Делегація військового командування НАТО вперше з початку великої війни прибула в Україну

Максим Бурич
Вперше під час повномасштабної війни Україну відвідало військове командування НАТО
фото: Павло Паліса

 Сторони обговорили участь ЗСУ у навчаннях Альянсу в ролі «умовного противника» та фіналізацію роботи центру JATEC

У неділю, 22 березня 2026 року, до України прибула перша з моменту повномасштабного російського вторгнення делегація військового командування НАТО. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси.

Делегацію очолив адмірал П’єро Вандьє, Верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації. Під час візиту сторони предметно обговорили залучення українських військових до майбутніх навчань Альянсу у ролі умовного противника (Red Team). Минулорічний досвід показав, що українські підрозділи демонструють суттєву перевагу в навчальних сценаріях, впроваджуючи новітні методи ведення війни.

Окремою темою переговорів стало майбутнє Спільного центру НАТО-Україна (JATEC). Павло Паліса зазначив, що сторони виходять на фінальний етап розгортання українських систем управління, розвитку аналітичних спроможностей та масштабування навчальних програм.

 «Сьогодні Україна – це не лише споживач безпеки. Україна – це її виробник», – резюмував заступник керівника Офісу президента, підкреслюючи інтеграцію українського бойового досвіду в оборонну стратегію НАТО.

До слова, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні переглянути своє членство в НАТО, передає «Главком».

Трамп сказав, що варто подумати над членством в НАТО та розкритикував союзників США за відмову в його проханнях про допомогу. Звертаючись до журналістів у Білому домі, Трамп заявив, що Сполучені Штати не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, нібито прирівнюючи війну там до війни в Ірані.

