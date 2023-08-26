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День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки
Найбільше досягнення українців у сфері авіапромисловості – літак Ан-225 «Мрія»
фото з відкритих джерел

Авіаційна історія України наповнена героїчними здобутками та самовідданою працею вчених, конструкторів, льотчиків і дослідників

Нині, 26 серпня, в останню суботу серпня в Україні відзначається День авіації – свято військових та цивільних авіаторів та працівників авіаційної промисловості й транспорту. 

Авіаційна історія України наповнена героїчними здобутками та самовідданою працею вчених, конструкторів, льотчиків і дослідників. А під час повномасштабного вторгнення Росії свято набуло особливого значення. Наша військова авіація довела, що може творити дива в небі та дали гідну відсіч окупантам. 

Саме в Україні творили конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько.

Імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича, які будували літальні апарати, стали всесвітньо відомими.

Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський першими навчилися виводити літаки з вільного падіння штопором.

Пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою.

Україна входить до десятки країн, що мають замкнутий технологічний цикл створення і виробництва авіатехніки.

Цікаво, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 14 тис. бойових вильотів.

Десятки українських пілотів стали Героями України, сотні авіаторів – кавалерами високих державних нагород. Проте чимало героїв-льотчиків Україна втратила за час війни, є втрати й серед особового складу, який здійснює наземне забезпечення польотів.

Українська «Мрія»

Ан-225 «Мрія»
Ан-225 «Мрія»
фото з відкритих джерел

У 1946 році заснували державне підприємство «Антонов». Найбільшим його досягненням став славнозвісний літак Ан-225 «Мрія». Це найважчий у світі літак із максимальною злітною масою 640 тонн. Його змайстрували для потреб космічної програми транспортування вантажів.

Український літак став потрібний для швидкого транспортування великої кількості вантажу, особливо для гуманітарних потреб. Літак відправляв гуманітарну допомогу до Японії під час потужного землетрусу та наслідків цунамі у 2011 році. Пікова популярність «Мрії» припала на 2020-21 роки, коли світ зіштовхнувся з коронавірусом та потребою швидкої доставки медичного обладнання в різні куточки світу. Саме тоді літак здійснював перевезення в Китай, Польщу, Німеччину, Францію.

Літак «Мрія» є гордістю українців. Він встановив понад 240 рекордів, серед них за швидкістю, висотою, вантажністю, розмірами та іншими характеристиками. Ан-225 також з’являється у багатьох фільмах, аніме, мультфільмах, іграх та на монетах.

Останній політ літака відбувся 5 лютого 2022 року, «Мрія» вилетіла з Данії, до свого рідного аеропорту Гостомель під Києвом, де мала пройти капітальний ремонт.

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 1

На жаль, у перші дні повномасштабного вторгнення, Росія знищила літак. Утім, після перемоги, «Мрію» обов'язково мають відновити.

Привітання та листівки

Шановні авіатори України! Прийміть найщиріші вітання з Днем авіації України! Бажаємо Вам святкового настрою, невичерпних сил і наснаги, особистого і родинного щастя, міцного здоров’я, успіхів та добробуту! Нехай Ваші помисли будуть такими чистими, як небо, успіх таким же швидким та невпинним, як зліт авіалайнера! Завдяки Вашим зусиллям авіація України буде займати провідні місця у світі, Ви будете авангардом прогресу та економічного відродження України. Спільно ми відродимо сильну і незалежну повітряну державу!

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 2

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Вітаю з Міжнародним днем цивільної авіації. Бажаю літати, як волелюбний гордий птах, як невтомний вітер, як влучна стріла. Нехай кожен політ буде добрим і щасливим, нехай кожен день життя буде чудовим, вдалим і радісним. Бажаю здоров'я, бадьорості, найміцніших сил і сміливості.

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 3

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У всіх, кому підвладні безкраї небесні простори, сьогодні свято – День авіації України. У цей чудовий теплий день вітаю і тебе. Нехай злети й посадки будуть легкі, нехай і вдома, і на роботі буде все в порядку. Повітряного, легкого настрою та усмішок у свято і завжди!

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 4

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З Днем цивільної авіації вас, друзі! У першу чергу приходить побажання безхмарного неба, сонячної погоди, легкого зльоту, м'якої посадки та вагомих досягнень у кар'єрі! Бажаємо, щоб на вашому рахунку посадок і злетів була рівна кількість!

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 5

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Ти париш в небесах, забуваючи про земні проблеми, насолоджуєшся безмежним небом і зірками в темряві. Пізнавши це почуття, захочеться відчути його знову ще не один десяток разів. Нехай це бажання збувається завжди – чистого неба, потужних машин!

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 6

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Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем авіації. Ви – надзвичайно сміливі, талановиті та віддані своїй справі професіонали. Наполегливою працею, новаторством і творчим пошуком ви примножуєте славні традиції українських авіаторів.

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 7

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Сьогодні, у цей святковий день з усього серця бажаємо вам чистого, безхмарного неба на роботі й домашнього тепла в родині. Де б ви не знаходилися: в кабіні пілота або на улюбленому дивані – залишайтеся такими ж добрими, розумними, чесними, чуйними, якими ми вас знаємо, любимо і цінуємо!

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 8

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З Днем цивільної авіації! Бажаємо, щоб в небі вас небезпека минула, щоб ви впевнено тримали в руках штурвал, щоб ваші рідні та близькі зустрічали вас на землі в повному здоров'ї та достатку! Чистого та мирного неба вашому екіпажу!

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 9

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Не дарма літаки називають найбезпечнішим транспортом, адже люди, які ними керують – професіонали вищої категорії. І сьогодні вітаємо всіх, причетних до авіації. Бажаємо здоров'я, професійного натхнення, і благополуччя як на в небі, так і на землі. Дякую вам. З Днем авіації!

День авіації – особливе свято для України: історія, привітання та листівки фото 10

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Вам, володарі небес,
Нині всі овації.
Святкуємо сьогодні день
Цивільної авіації.
Нехай завжди дорогою до щастя
Буде злітна смуга,
Хай обходять вас нещастя,
Не здолає туга!

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Теги: авіація літак свято пілот

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