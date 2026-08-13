Падіння МіГ-29 на Одещині: знайдено «чорну скриньку», слідчі перевіряють кілька версій

Бортовий реєстратор пошкоджений вогнем, фахівці намагаються зчитати дані останніх хвилин польоту

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання в Березівському районі Одеської області. Фахівці намагаються відновити «чорну скриньку» та отримати дані про останні хвилини польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

Унаслідок пожежі бортовий реєстратор зазнав термічних пошкоджень. Наразі спеціалісти працюють над його відновленням та зчитуванням інформації. Слідство розглядає одразу кілька можливих причин падіння винищувача. У ДБР наголошують, що жодна з версій поки остаточно не підтверджена.

Зокрема, правоохоронці перевіряють технічний стан ракети, яку льотчик випустив по ворожому безпілотнику, а також з'ясовують, чи була вона придатною до застосування на момент запуску.

Крім того, слідчі вивчають, чи були дотримані правила підготовки до польоту, його виконання та експлуатації винищувача. Досліджуються уламки МіГ-29, матеріали, зібрані на місці падіння, та свідчення військовослужбовців.

Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що слідство має встановити точну причину авіаційної події та фактори, які могли до неї призвести. За його словами, жодну з версій не відкидатимуть без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на його особистому контролі.

Нагадаємо, ввечері 10 серпня винищувач МіГ-29 Збройних сил України виконував бойове завдання зі знищення російських безпілотників. Під час польоту виникла нештатна ситуація, після чого літак загорівся, а пілот втратив керування.

Льотчик встиг катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. За фактом падіння літака відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу. Досудове розслідування триває.