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День Києва: привітання у прозі та листівки для киян зі святом

Діана Гасюк
glavcom.ua
День Києва: привітання у прозі та листівки для киян зі святом
за легендою, столицю заснував князь Кий у 482 році
фото з відкритих джерел

1541-річчя міста припадає на 28 травня

Кожного року в останню неділю травня столиця України відзначає День Києва. Спеціально для своїх читачів «Главком» публікує яскраві листівки та привітання зі святом. Вперше це свято відзначали у 1982 році.

За традицією кияни вже з суботи починають святкувати іменини улюбленого міста. В цьому році, після складних випробувань, українці набули ще більшого розуміння та вдячності до своєї маленької Батьківщини – міста Києва, яке вони вважають прекрасним та надзвичайно міцним.

Привітання з Днем Києва у прозі

Вітаю із Днем Києва! У цей теплий травневий день хочу побажати улюбленій столиці найдобрішого, найсвітлішого, найкращого. Нехай Київ завжди радує своїх мешканців та гостей чистими вулицями, чистими помислами та чистими справами. Нехай це гарне місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів та постійного круговороту яскравих подій.

***

Вітаю з днем нашого міста – Києва. Це місто дороге кожному з нас, оскільки це наша столиця нашої Батьківщини. Нехай тут здійснюються наші бажання і збуваються мрії, нехай наше місто процвітає і росте, нехай всі кияни будуть щасливими та здоровими!

***

Зі святом, Києве! Мужньо витримав ти багато подій, бачив людей, які творили історію України. Тож прийми наші вітання в твою честь! Живи та квітни, Києве мій!

***

Київ – це багата історія, велична архітектура. Але головна гордість нашого прекрасного міста – це його мешканці. В цей весняний день хочу привітати вас з Днем Києва! Навіть під час війни Київ залишається сильним та прекрасним містом, серцем нашої України. Бажаю вам здоров'я, наснаги, віри у світле майбутнє та перемоги!

***

Зі святом Києве! Столице, черговий вік на твоєму рахунку. Мужньо перестояла ти подій багато, людей які творили Україну бачила багато. Тож прийми наші вітання, святкування та співання в честь твою.

Листівки та картинки з Днем Києва

фото: Obozrevatel
фото: Obozrevatel
фото: Апостроф
фото: Апостроф
фото: ТСН
фото: ТСН
фото: Реаліст
фото: Реаліст
День Києва: привітання у прозі та листівки для киян зі святом фото 1
Теги: історія українці кияни місто архітектура столиця свято

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