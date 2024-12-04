День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі

У цей день дітлахи традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки

День святого Миколая у грудні розпочинає цикл зимових свят в Україні. Це велике церковне свято і улюблений день дітлахів, які традиційно отримують від Миколая солодощі й подарунки.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар нова дата Дня святого Миколая – 6 грудня.

«Главком» зібрав найкращі привітання з Днем святого Миколая.

Привітання у віршах та прозі

Місяць засурмив в ріжок:

– Миколай йде до діток!

У мішку несе багато

Подаруночків малятам.

Для Максимка є машинка,

Для Мар'янки мандаринка,

Миколайчик для Мартусі,

Сіра мишка для Катрусі.

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю приємних сюрпризів, чарівних чудес і оптимізму душі, доброго здоров’я і приголомшливих ідей, люблячої родини і справжнього щастя.

***

Нехай Миколай принесе до Вашої хатини мир і щастя у родину!

Щоб в житті усе велося і добро щодня лилося.

Щоб від цього дня Миколи жили Ви в добрі й любові.

Щоб не знали ні бід-горя у бурхливім життя морі.

Щоб пишався вами край, а найбільше — Миколай.

Бо він любить всіх, хто в мирі, в згоді, в правді, неспесивий.

І до тих він уночі несе звабні калачі,

Ще й цукерки і цукати, щоб солодко було спати!

***

Вітаю з Днем Святого Миколая і бажаю з ранку прокинутися з чудовим настроєм і світлим очікуванням, з щирими почуттями і передчуттям щастя. Бажаю, щоб день пройшов красиво і цікаво, а вечір подарував затишну атмосферу родинного свята та добру радість.

***

Вечір стане на порозі,

З`явиться дідусь невдовзі.

Не втомився за віки,

Важкі носить лантухи!

Тішать діда чемні діти,

Буде їм з чого радіти!

Миколая всі чекають –

Подаруночки шукають.

Хай добро приходить в дім!

Щастя й злагоди усім!

***

Святий Миколай поспішає, він принесе в твій дім чудеса! Я бажаю, щоб в цей день панували лише хороші емоції, здійснилася заповітна мрія і було багато солодощів. З цим дивним, чарівним, добрим святом – з Днем Святого Миколая!

***

Святий отче, Миколай,

Нашу хату не минай.

Подаруй мені потіху

І торбину, повну сміху,

І здоров'я для родини,

Красну долю для Вкраїни.

Святий Миколаю,

Я тебе благаю,

Пошли щастя й світлу долю

Козацькому краю.

***

Коли замерзла річка

І став біленьким гай,

Прийшов у темну нічку

На землю Миколай.

Він в шапці-невидимці,

У теплім кожушку

Приніс усім гостинці

У чарівнім мішку!

***

На Святого Миколая

Мишенята теж чекають

І тому лягають рано,

Чемно слухаючи маму,

Ще й тісненько до подушки

Притуляють сірі вушка,

Все надіються почути

Дивовижний тихий шурхіт,

Аби ту казкову мить

Хоч за хвостика зловить.

Та співає тихо нічка,

Спатки-спатки хочуть вічка,

У солодких снах стрічають

Мишенята Миколая.

А на ранок – знову диво

Посміхається щасливо

З-під подушок їм усім!

Так приходить казка в дім.

***

Тук-тук-тук! Я — Миколай, привітаннячко тримай!

Ти побільше посміхайся і шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі і побільше їжі в пузі.

Хай перетворить добрий гном твій холодильник в гастроном!

А ще посмішки повсюди, де заглянеш там і буде,

Щастя також там знайдеш, знай що ти не пропадеш!

Веселись, гуляй, радій, стань же ближчим до всіх мрій.

З гальм зніми своє буття і відчуй весь смак життя!

***

Оченята вже стомились,

І повіки вже стулились,

У віконцях діточок,

Вже багато зірочок,

Ніч багата на чудес,

Чудотворець йде з небес,

Всім дарунки він несе,

І до кожного прийде,

Молитви він наші чує,

Й мрії кожного врахує,

Нас любов’ю огорне,

Й мир на Землю принесе.

***

Привітання у листівках