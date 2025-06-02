Держагентство «ПлейСіті» для регулювання азартних ігор розпочало роботу

У Мінцифрі зазначили, що державний бюджет щороку втрачає до 10 млрд гривень податків через тіньовий ринок азартних ігор і лотерей

Мінцифри: Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим

В Україні запрацювало державне агенство «ПлейСіті»: його створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як передає «Главком», про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Метою «ПлейСіті» є зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим. Керівником держагентства став Геннадій Новіков, який до цього обіймав посаду заступника керівника апарату КРАІЛ.

Першочерговими задачами «Плейсіті» є:

цифровізувати процес видачі ліцензій, аби уникнути корупції, спричиненої людським фактором;

запустити державну онлайн-систему, яка стежитиме за роботою легальних казино в режимі реального часу;

продовжити блокувати сайти й застосунки нелегальних казино;

перезапустити ринок лотерейного бізнесу, який наразі працює без ліцензійних умов, а отже, не сплачує ліцензійних платежів і не контролюється державою;

перезапустити реєстр лудоманів і зробити подання заявки максимально зручним для людей;

викорінити з ринку казино російського походження через санкції та анулювання ліцензій.

У Мінцифрі зазначили, що державний бюджет щороку втрачає до 10 млрд гривень податків через тіньовий ринок азартних ігор і лотерей. Тож детінізація цієї сфери дасть значний приріст у податках, які потім спрямують на потреби Сил оборони.

До того ж прозорі правила гри на ринку допоможуть зробити Україну привабливою юрисдикцією для міжнародних компаній, а це також принесе значні інвестиції до державного бюджету, додали в Міністерстві.

Як відомо, у грудні 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він підозрюється у пособництві державі-агресорці і незаконному зберіганні наркотиків. Також у Рудого під час обшуку знайшли чималу кількість речовин, схожих на наркотичні.

Вже 15 січня 2025 року правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві РФ члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Як повідомляв «Главком» йдеться про Євгена Яхнія. За даними правоохоронців, член комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі інтернет. До слова, Кабінет міністрів призначив Геннадія Новікова головою «ПлейСіті».