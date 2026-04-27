27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 27 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існуть прикмети

27 квітня у світі відзначають Всесвітній день графічного дизайну. Віряни вшановують пам'ять святого священномученика Симеона, родича Господнього, та преподобного Стефана, єпископа Волинського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 27 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день графічного дизайну

Свято було засноване 1995 року за ініціативи Міжнародної ради асоціацій графічного дизайну (Icograda). Воно присвячене визнанню ролі дизайнерів у формуванні візуальної комунікації світу. Дизайн – це не лише про естетику, а й про здатність передавати складні сенси через прості образи, що є критично важливим в епоху інформаційних технологій.

День азбуки Морзе

Цього дня народився Самюель Морзе, який створив спеціальний спосіб передавання інформації за допомогою крапок і тире. На цей час кодування інформації має дещо змінений вигляд. Все життя Самюель заробляв живописом, писав портрети.

1825 року він отримав повідомлення про тяжку хворобу дружини, але до моменту приїзду не застав її живою. На той час всі послання йшли дуже довго. Згорьований Морзе почав думати над винаходом, який би дав можливість людям надсилати повідомлення набагато швидше. На цю справу він витратив 13 років. В результаті він створив електромагнітний телеграф, який нині відомий як апарат Морзе. Тоді ж з'явилися і спеціальні коди у вигляді крапок і тире – азбука Морзе.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті священномученика Симеона, родича Господнього

Симеон був сином Клеопи, брата святого Йосифа Обручника. Він належав до числа 70 апостолів і став другим єпископом Єрусалима після страти апостола Якова. За часів правління імператора Траяна святого Симеона, якому на той момент було понад 100 років, схопили як християнського проповідника та нащадка царя Давида. Після тривалих катувань він прийняв мученицьку смерть через розп'яття на хресті.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • якщо на Симеона ясний і теплий ранок – літо буде сонячним;
  • багато хрущів з'явилося – до посушливого літа;
  • якщо під час дощу чути грім – негода скоро закінчиться;
  • ранковий туман швидко розсіюється – до стабільного тепла.

Історичні події

  • 1509 – папа Римський Юліан II відлучив від церкви Венецію.
  • 1565 – на Філіппінах засновано перше іспанське поселення – місто Себу.
  • 1644 – вперше в Канаді висадили пшеницю.
  • 1828 – відкрився Лондонський зоосад.
  • 1855 – у Російській імперії вперше згадано про самвидав.
  • 1906 – в Санкт-Петербурзі вийшов перший номер газети «Український вісник».
  • 1925 – постанова Ради Народних Комісарів СРСР «про прописку громадян в міських поселеннях».
  • 1940 – за наказом Генриха Гіммлера поблизу Кракова (Польща) створено концентраційний табір Аушвіц.
  • 1950 – Велика Британія визнала державу Ізраїль.
  • 1957 – уряд Данії відхилив пропозицію СРСР про вихід країни з НАТО.
  • 1959 – СРСР і Єгипет уклали договір про будівництво Асуанської греблі.
  • 1978 – в Афганістані відбувся військовий переворот – убито президента.
  • 1995 – День заснування Державного казначейства (скарбниці) України.
  • 2010 – Верховна Рада України ратифікувала домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 в обмін на знижку ціни на газ.
  • 2012 – Вибухи в Дніпропетровську – серія терористичних актів, що стались у центрі Дніпропетровська.

Іменини

День ангела святкують: Степан (Стефан), Семен (Симеон), Іван, Микола, Петро, Марія.

