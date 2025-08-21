Головна Світ Політика
Митрополит Онуфрій нагородив орденом проросійського експрезидента Молдови (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Додон очолював Молдову з 2016 по 2020 роки
фото: Facebook/Igor Dodon

Нагороду було вручено у монастирі Молдавської митрополії Російської православної церкви

Колишній президент Молдови Ігор Додон відвідав Свято-Успенський жіночий монастир у молдавському селі Каларашовка Окницького району, де отримав орден князя Володимира від очільника Московської церкви в Україні митрополита Онуфрія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Монастир належить до Молдавської митрополії Російської православної церкви. Варто зазначити, що УПЦ МП офіційно заявляє, що нібито не повʼязана з РПЦ.

Орден князя Володимира
фото: Facebook/Igor Dodon

Додон виклав світлину грамоти про отримання церковного ордена «Святого великого рівноапостольного князя Володимира» I ступеня від митрополита Онуфрія. Грамота датована 20 серпня 2025 року.

Ігор Додон – молдовський проросійський політик. Був президентом Молдови з 2016 по 2020 роки. У 2020 році програв вибори Маї Санду.

Ексголова Партії соціалістів Молдови, депутат Парламенту Молдови. У жовтні 2016 заявив про визнання незаконної приналежності окупованого Криму до РФ, що викликало критику з боку українського МЗС, зокрема відкликання посла України в Молдові Івана Гнатишина.

Нагадаємо, Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату 12 серпня подала позов проти Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, церковники добиваються визнання протиправним та скасування припису Держслужби з етнополітики від 17 липня 2025 року про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. На їхню думку, припис суперечать статті 35 Конституції («Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання») «як акту прямої дії, міжнародним правовим актам та рішенням Європейського суду з прав людини».

Як відомо, вчора, 20 серпня, минув рік із моменту ухвалення закону про заборону Московської церкви в Україні. Народна депутатка Юлія Сірко заявила, що його виконання свідомо гальмується. За її словами, причиною є «російська агентура», що зачаїлася в державних структурах.

До слова, духовний радник президента США, пастор Марк Бернс заявив, що російський диктатор Володимир Путін використовує Московську церкву в Україні для виправдання війни, благословення ракет і обману мільйонів людей. Як зазначив пастор, Україна відстоює релігійну свободу. Водночас слова Путіна про захист РПЦ є лицемірством, оскільки РФ забороняє та закриває українські церкви на окупованих територіях.

Митрополит Онуфрій нагородив орденом проросійського експрезидента Молдови (фото)
