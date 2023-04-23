Десятки населених пунктів Донеччини залишилися без води через ворожі обстріли

У Вугледарі внаслідок ворожої атаки є значні руйнування будинків

У суботу 22 квітня російські війська щонайменше шість разів атакували Вугледар Донецької області авіаційними бомбами ФАБ-500. унаслідок пошкодження електропостачання в Карлівці 67 населених пунктів залишилися без водопостачання. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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За його словами, у Вугледарі внаслідок ворожої атаки є значні руйнування будинків. Уточнюємо ситуацію щодо постраждалих цивільних осіб.

«Що стосується Мар’їнки та Авдіївки, ворог продовжує штурмувати цей напрямок. Сьогодні в результаті штурмових дій було пошкоджено електропостачання в Карлівці, що спричинило припинення водопостачання в 67 населених пунктів», – заявив спікер Сил оборони.

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Він також зазначив, що ворог продовжує штурмувати Авдіївку, завдає по місту артилерійські удари та застосовує авіацію.

Дмитрашківський додав, що в Авдіївці досі лишається приблизно 1800 цивільних, серед яких двоє – діти. Представники влади намагаються переконати людей евакуюватися.

Нагадаємо, що 21 квітня російські окупанти здійснили масований обстріл Донеччини: вбили одного жителя, поранили ще двох. Людина загинула в Очеретиному.

До слова, завершилася 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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