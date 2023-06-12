Директор «Укргідроенерго» повідомив, на скільки вистачить води Кривому Рогу

Чи буде вода придатна для пиття – невідомо

Уряд розглядає різні варіанти вирішення проблем, які виникли після теракту на Каховській ГЕС

Після катастрофи на Каховській ГЕС Кривий Ріг має запаси води приблизно на два місяці. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Ігор Сирота, генеральний директор компанії «Укргідроенерго», якій належить Каховська ГЕС.

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Аби забезпечити водозабезпечення в регіонах, які критично залежали від води з Каховського водосховища, розробляються спеціальні рішення. За період, доки у Кривому Розі буде вода, уряду треба опрацювати різні пропозиції.

«Ми будемо намагатися максимально скидати воду в русло річки й, можливо, якусь її частину можна буде використовувати для сільського господарства. Наскільки ця вода буде придатна для пиття, не знаємо, оскільки невідомо, якими будуть наслідки для екології по берегах. З нашої сторони берега ми могли б усе прибрати, а от іншу сторону від Василівки до Каховського водосховища ми ж не контролюємо», – наголосив Сирота.

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Глава «Укргідроенерго» переконаний, що окупанти жодних заходів на окупованій території проводити не будуть, через те й незрозумілі наслідки для екології в перші місяці.

Як відомо, у Кривому Розі в десятки разів подорожчала вода. Через наплив покупців, підприємці підняли вартість до рекордних цифр – скільки коштує пляшка води в Кривому Розі: ціни шокують (фото).

Раніше директор «Укргідроенерго» розповів, який берег Дніпра більше постраждав від теракту на ГЕС. Крім того, «Укргідроенерго» вказало на факти причетності росіян до підриву Каховської ГЕС.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

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Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку.