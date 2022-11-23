Дитина загинула, матір витягли з-під завалів. Кадри рятувальної операції у Вільнянську

Дитинка, яку вбили рашисти, народилася два дні тому

Рятувальники наразі ліквідовують наслідки ракетного удару по лікарні у місті Вільнянськ Запорізької області. Про це інформує ДСНС України. Також рятувальники показали кадри зі зруйнованої лікарні.

Від атаки рашистів загинула новонароджена дитина. Мама та лікар живі, їх вже деблокували. Роботи тривають.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області.

Крім того, рашисти обстріляли житловий будинок та поліклініку у Куп’янську на Харківщині. Від ворожого вогню загинуло двоє людей.

До слова, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.