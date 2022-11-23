Рашисти обстріляли житловий будинок та поліклініку у Куп’янську: фото наслідків

Від ворожого вогню загинуло двоє людей

Вранці 23 листопада рашисти обстріляли місто Куп’янськ Харківської області. Про це повідомляє заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Під удар потрапив житловий будинок та поліклініка, також є руйнування школи.

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фото: Офіс президента

Загинуло двоє перехожих.

Нагадаємо, також вночі, 23 листопада, російські загарбники завдали ракетного удару по пологовому відділенні у Запорізькій області. Унаслідок рашистської атаки загинуло немовля.

Згодом стало відомо, що у місті Вільнянськ Запорізької області, внаслідок ракетного удару на території місцевої лікарні зруйновано двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення.

До слова, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.