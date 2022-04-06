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    Події в Україні

    Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка

    документ
    Окупанти нещадно знищують мирне населення України - Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка
    Окупанти нещадно знищують мирне населення України
    фото з відкритих джерел

    Для «демілітаризації» та «денацифікації» мирних містечок на Київщині рашисти везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети

    Для знищення українців ворог застосував всю наявну у них зброю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

    «Для геноциду українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю», - повідомляють у відомстві.

    Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині спецпризначенці ГУР МО України знищили колону Росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях.

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    Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка
    Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка
    Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка
    Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка

    «Військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м. Хабаровськ), для «демілітаризації» та «денацифікації» мирних містечок на Київщині везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети. «Братній» російський народ мабуть збирався повторити «подвиги» гітлерівців в Бабиному Ярі. Здобуті документи стануть черговими доказами воєнних злочинів Росії в міжнародних судах, а трофейну зброю українські розвідники вже передали у підрозділи на сході та півдні України», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, У Верховній Раді група народних депутатів 4 квітня зареєструвала проєкт постанови «Про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації».

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    Теги: росія окупанти війна військова техніка Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка