Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка

Для «демілітаризації» та «денацифікації» мирних містечок на Київщині рашисти везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети

Для знищення українців ворог застосував всю наявну у них зброю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Для геноциду українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю», - повідомляють у відомстві.

Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині спецпризначенці ГУР МО України знищили колону Росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях.

«Військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч 6912, м . Хабаровськ), для «демілітаризації» та «денацифікації» мирних містечок на Київщині везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети. «Братній» російський народ мабуть збирався повторити «подвиги» гітлерівців в Бабиному Ярі. Здобуті документи стануть черговими доказами воєнних злочинів Росії в міжнародних судах, а трофейну зброю українські розвідники вже передали у підрозділи на сході та півдні України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, У Верховній Раді група народних депутатів 4 квітня зареєструвала проєкт постанови «Про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації».

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