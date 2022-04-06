Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідка

Для геноциду українців окупанти застосували всю наявну зброю - розвідкадокумент
Для «демілітаризації» та «денацифікації» мирних містечок на Київщині рашисти везли з собою автоматичну зброю та важкі кулемети
Для знищення українців ворог застосував всю наявну у них зброю. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
«Для геноциду українського народу окупаційні підрозділи застосовували всю наявну у них зброю», - повідомляють у відомстві.
Поблизу населеного пункту Димер, на Київщині спецпризначенці ГУР МО України знищили колону Росгвардії. Залишені окупантами в розбитих машинах документи є черговим свідченням намірів російських нелюдів вбивати народ України на вже окупованих ними територіях.
«Військовослужбовці росгвардії 748 окремого батальйону оперативного призначення (в/ч
Нагадаємо, У Верховній Раді група народних депутатів 4 квітня зареєструвала проєкт постанови «Про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації».