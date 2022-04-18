«Укрзалізниця» оприлюднила перелік евакуаційних маршрутів на сьогодні
Триває перевезення людей у безпечніші регіони країни
фото з відкритих джерел
На понеділок призначено сім додаткових рейсів
«Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 18 квітня. Про це повідомляється на сайті компанії.
Додаткові евакуаційні рейси на 18.04.2022
Ужгород:
- 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
- 11:30 – 229/230 Харків-Пас.– Ужгород;
- 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
- 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп ;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
- 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
- 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1.
Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.
Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації.
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