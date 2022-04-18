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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» оприлюднила перелік евакуаційних маршрутів на сьогодні

    Триває перевезення людей у безпечніші регіони країни - «Укрзалізниця» оприлюднила перелік евакуаційних маршрутів на сьогодні
    Триває перевезення людей у безпечніші регіони країни
    фото з відкритих джерел

    На понеділок призначено сім додаткових рейсів

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних поїздів на 18 квітня. Про це повідомляється на сайті компанії.

    Додаткові евакуаційні рейси на 18.04.2022

    Ужгород:

    • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.
    • 11:30 – 229/230 Харків-Пас.– Ужгород;
    • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
    Чоп:
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп ;
    • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро;
    Львів:
    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1.

    Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.

    Під час війни «Укрзалізниця» надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Дніпро Львів Ужгород Україна окупація перевезення #stoprussia
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    «Укрзалізниця» оприлюднила перелік евакуаційних маршрутів на сьогодні