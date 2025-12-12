Сумщина: окупанти вдарили по спортивній школі під час тренування дітей

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав

Вдень 12 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками Шостку в Сумській області. Під прицілом була звичайна спортивна школа. Про це повідомив повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Окупанти здійснили прицільний удар по місцю, де перебували діти, запустивши два безпілотники. «Російські війська атакували ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Шостці – спортивну школу, де тривало тренування дітей», – каже він.

Усіх дітей та тренерів оперативно евакуювали до безпечного місця. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 12 грудня російські терористи атакували безпілотниками Дніпропетровщину. Під ударом опинилось місто Павлоград.

Як повідомлялося, 11 грудня, на Сумщині у Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в той момент, коли всередині були люди. Через ворожий удар загинули дві жінки, ще одну жінку госпіталізували з пораненням.