Дніпро. Через обстріл пошкоджено адмінбудівлю

Обійшлося без постраждалих

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська атакували Дніпро. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише «Главком».

За повідомленням ОВА, в одному з районів сталася пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.

Попередньо, обійшлося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби.

За даними моніторингових ресурсів, російські окупанти атакували Дніпро балістичними ракетами. Паралельно з балістичною загрозою у місті прогриміли вибухи на тлі атаки ударних дронів.

Також варто зазначити, що цієї ночі окупанти здійснили атаку на Одесу, внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі