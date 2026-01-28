У Бродах понад добу тримається задимленість після атаки РФ

За словами глави ОВА, концентрація оксидів вуглецю в повітрі помірна

У Бродах на Львівщині в повітрі зберігається підвищення концентрації оксиду вуглецю після атаки Росії 27 січня, людям з хронічними захворюваннями радять менше перебувати на вулиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Зазначається, що в місті станом на ранок 28 січня все ще спостерігається задимленість після атаки дрона по обʼєкту інфраструктури. Концентрація оксидів вуглецю в повітрі помірна, однак вона не несе загрози для здоров’я.

Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять моніторинг якості повітря.

Нагадаємо, уранці 27 січня російські загарбники атакували обʼєкт інфраструктури у Львівській області. Згодом Бродівська міська рада закликала мешканців міста щільно зачинити вікна і двері та обмежити пересування вулицями.

Як відомо, у ніч 28 січня російські війська здійснили чергову атаку на столицю. Унаслідок удару постраждала багатоповерхівка.

Раніше повідомлялося, що унаслідок нічної атаки на Київщину у Білогородській громаді загинули двоє місцевих жителів – чоловік і жінка. У мережі з'явилися кадри пошкодженої багатоповерхівки, видно верхні поверхи будівлі, які палають.

До слова, понад сто квартир та двадцять автівок пошкоджені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.