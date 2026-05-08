Вибухи в Росії, США та Іран обмінялися ударами: головне за ніч

glavcom.ua
Іванна Гончар
Вибухи в Росії, США та Іран обмінялися ударами: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, що сталися у ніч 8 травня 2026 року

Цієї ночі у Росії, окупованій Луганщині та окупованому Криму лунали вибухи, на місцях влучань виникли пожежі, Іран та США обмінялися ударами, Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє».

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 травня:

Ярославський НПЗ палає після атаки дронів

У російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу.

За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

США та Іран обмінялися ударами

США та Іран заявили про нове загострення в Ормузькій протоці та звинуватили одне одного у порушенні перемир’я. Центральне командування США та Корпус вартових Ісламської революції зробили заяви.

За даними CENTCOM, іранські сили атакували кораблі USS Truxtun, USS Rafael Peralta та USS Mason ракетами, дронами та малими бойовими катерами.

У відповідь Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що операція Ірану стала реакцією на «порушення перемир’я» та «агресію американських військових» проти іранського нафтового танкера біля порту Джаск.

У Ростові-на-Дону після вибухів спалахнула масштабна пожежа

Ростов опинився під атакою, ймовірно, ракет.

За попередніми даними, під удар міг потрапити завод «Агропромзапчасть». Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких на місці виникла масштабна пожежа.

На окупованій Луганщині лунали вибухи

У тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області пролунала серія вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників та масштабну пожежу у місті.

Інші важливі новини: 

  1. Латвія вручила ноту протесту російському послу через падіння БпЛА.
  2. Кремль вирішив заховати парад від світу та різко змінив правила для ЗМІ. 
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

