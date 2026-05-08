Вибухи в Росії, США та Іран обмінялися ударами: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 8 травня 2026 року

Цієї ночі у Росії, окупованій Луганщині та окупованому Криму лунали вибухи, на місцях влучань виникли пожежі, Іран та США обмінялися ударами, Трамп заявив, що режим припинення вогню між США та Іраном «все ще діє».

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 травня:

Ярославський НПЗ палає після атаки дронів

У російському Ярославлі пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа на території Ярославського нафтопереробного заводу.

За попередньою інформацією, під удар потрапив завод «Ярославнефтеоргсинтез» – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

США та Іран обмінялися ударами

США та Іран заявили про нове загострення в Ормузькій протоці та звинуватили одне одного у порушенні перемир’я. Центральне командування США та Корпус вартових Ісламської революції зробили заяви.

За даними CENTCOM, іранські сили атакували кораблі USS Truxtun, USS Rafael Peralta та USS Mason ракетами, дронами та малими бойовими катерами.

У відповідь Військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що операція Ірану стала реакцією на «порушення перемир’я» та «агресію американських військових» проти іранського нафтового танкера біля порту Джаск.

У Ростові-на-Дону після вибухів спалахнула масштабна пожежа

Ростов опинився під атакою, ймовірно, ракет.

За попередніми даними, під удар міг потрапити завод «Агропромзапчасть». Місцеві жителі повідомляли про серію вибухів, після яких на місці виникла масштабна пожежа.

На окупованій Луганщині лунали вибухи

У тимчасово окупованих Ровеньках Луганської області пролунала серія вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомляють про атаку безпілотників та масштабну пожежу у місті.

Інші важливі новини: