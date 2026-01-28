У Вінниці в пансіонаті померли двоє літніх жінок: працівниця закладу отримала підозру

Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі

Правоохоронці повідомили про підозру адміністратору пансіонату для літніх людей у Вінниці, в якому отруїлись четверо осіб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у Вінницькій області.

Двох жінок віком 80 та 101 рік медикам врятувати не вдалося. Ще двох постраждалих – 83 та 93 роки – госпіталізовано до медичного закладу.

«Повідомлення про отруєння у приватному пансіонаті надійшло до поліції вранці 27 січня від медичних працівників. За інформацією слідства, причиною трагедії стало використання генератора в приміщені котельні, яка має спільну вентиляцію з рештою приміщень», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні трагедії ввечері 44-річна адміністраторка ввімкнула генератор, не винісши його на вулицю. Чадний газ від нього потрапив у сусідню кімнату, де знаходилися потерпілі.

До слова, у Бучанському районі в таунхаусі було знайдено мертвими трьох членів родини – подружжя та 11-річну дитину. Ще одного, чотирирічного сина, госпіталізували у тяжкому стані. Попередня причина загибелі – отруєння чадним газом через несправність газового котла.