Харківщина: ворог вдарив безпілотниками по житловому будинку, є поранені

Через російський удар постраждало троє людей

Унаслідок нічної атаки російських окупантів 20 квітня на Великий Бурлук у Харківській області постраждали троє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначається, ворог поцілив безпілотниками у триквартирний житловий будинок. Внаслідок влучань в будинку виникла масштабна пожежа на площі 200 кв. м. Постраждали троє мешканців.

Наслідки удару по будинку на Харківщині фото: ДСНС

«Рятувальники ДСНС працювали у надскладних умовах під загрозою повторних ударів, аби оперативно ліквідувати вогонь та не допустити його розповсюдження на сусідні оселі. Медики ДСНС надали необхідну допомогу постраждалим», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 20 квітня російські війська атакували Миколаїв ударними безпілотниками, що призвело до руйнувань у житловому секторі та пошкодження ліній комунікацій. За результатами обстеження території з’ясувалося, що внаслідок влучання дрона типу «шахед» зазнали пошкоджень багатоповерховий будинок та низка приватних осель. Крім того, постраждали легкові автомобілі, лінії електропередач та трамвайні колії.

До слова, уночі 20 квітня російські загарбники вдарили по Київській області безпілотниками. Унаслідок атаки відомо про одного постраждалого та пошкодження будинків.

Як повідомлялося, упродовж доби окупанти завдали 596 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Четверо людей травмовано внаслідок ворожих атак.