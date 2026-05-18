Дніпропетровщина під ударами РФ: є загиблі та поранені

Ворог бив по області весь день і продовжив уночі – під ударами Дніпро, Нікопольщина, Синельниківщина та Криворіжжя

Від дня і до ночі 18 травня Росія не припиняла ударів по Дніпропетровській області – безпілотниками та артилерією. Двоє людей загинули, семеро дістали поранень. Вночі атаки не припинилися: ворожі дрони знову вдарили по Дніпру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

Удари вдень: двоє загиблих на Нікопольщині

Станом на 18:30 17 травня ворог майже сорок разів атакував чотири райони області – безпілотниками та артилерією.

Найважча ситуація склалася на Нікопольщині. Під ударами були Нікополь, Покровська, Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Двоє людей загинули. Четверо отримали поранення – двох госпіталізували: 78-річний чоловік у важкому стані, 42-річний – у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, приватні будинки, дачі та автівки.

На Синельниківщині постраждали Васильківська і Межівська громади – побиті приватні будинки та авто, поранений 41-річний чоловік.

У Сурсько-Литовській громаді Дніпровського району через атаку безпілотника поранена 76-річна жінка – її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджений приватний будинок, зруйнована літня кухня. У самому Дніпрі понівечені релігійна установа та автомобіль.

На Криворіжжі росіяни вдарили по Кривому Розі та Зеленодольській громаді, пошкоджена інфраструктура.

Нічна атака на Дніпро

Близько опівночі ворог атакував Дніпро безпілотниками – моніторингові канали фіксували наближення понад сорока дронів. Внаслідок удару спалахнув дах багатоповерхівки.

В ОВА повідомили, що у Дніпровському районі загорівся склад з піротехнічною продукцією – попередньо, постраждалих немає.

Станом на 00:50 бойова робота сил протиповітряної оборони на Дніпропетровщині тривала. Мешканців просили залишатися в укриттях до відбою тривоги.



Нагадаємо, у ніч на п'яте травня Росія вже атакувала Дніпро безпілотниками – тоді пошкоджено три приватні будинки та об'єкт критичної інфраструктури, поранення дістав 62-річний чоловік. А 12 травня ворог вдарив по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини – травмування зазнав машиніст.