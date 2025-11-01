Росіяни атакували магазин на Дніпропетровщині: моторошні кадри

У ДСНС підтвердили атаку, зазначивши, що вогнеборці ліквідовують пожежу

У магазині виникла пожежа, є загиблі та поранені

Увечері 1 листопада росіяни атакували Самарській район Дніпропетровської області. Через ворожу атаку пошкоджено магазин, є жертва і постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.

«Увечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються», – ідеться у повідомленні.

У ДСНС підтвердили атаку, зазначивши, що вогнеборці ліквідовують пожежу.

Окрім того, протягом дня під ударом FPV-дронів і артилерії росіян була Нікопольщина. Зокрема, райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська та Червоногригорівська громади.

«На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне – знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується», – пише Гайваненко.

Також він додав, що росіяни вдарили дронами по Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківському району. Пошкоджено інфраструктуру.

Станом на 20:25 у Самарівському районі через ворожу атаку постраждали вісім людей. Усі госпіталізовані. Половина – «важкі». Решта в стані середньої тяжкості.

Раніше у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.